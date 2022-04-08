Власти страны уже отреагировали на инцидент.

Российский правительственный самолет Ил-96-300, судя по всему, нарушил воздушное пространство Финляндии. Это случилось впервые за два года.

Об инциденте написало местное издание Yle со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что правительственный борт вошел в воздушное пространство Финляндии в районе города Порвоо и пробыл там около трех минут. Последний раз похожий случай был зафиксирован в июле 2020 года.

Министр обороны Финляндии Анти Кайконнен дал следующий комментарий касательно инцидента: "Финляндия всегда серьезно относится к нарушениям воздушного пространства. Пограничная служба расследует это дело. У нас есть хороший потенциал территориального контроля, мы обнаруживаем и эффективно реагируем на все нарушения воздушного пространства".

Напомним, по данным СМИ, Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО. Россия отреагировала на этот шаг угрозами. Однако советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает слова РФ пустыми, ведь она со своим тихоокеанским флотом ничего не сможет сделать Финляндии.

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