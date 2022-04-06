Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в Альянс сделало бы ее мишенью.

Власти Финляндии после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину заговорили о вступлении в Североатлантический альянс. В Москве уже пригрозили ответными мерами.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что если Финляндия вступит в НАТО, то Россия сразу же ответит.

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - пригрозил Джабаров.

Как ранее сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане Финляндии подписали петицию о вступлении страны в НАТО. Тогда в Москве сразу пригрозили "серьезными последствиями" в случае попыток Финляндии вступить в Североатлантический альянс.

В то же время премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос вступления страны в НАТО должен решиться уже этой весной. По ее словам, военная агрессия России в Украине заставила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.

Кроме того, финская железнодорожная компания по грузоперевозкам остановила прием поездов из России с 27 марта, а с 28 марта приостановила движение пассажирских поездов между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

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