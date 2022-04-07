Алексей Арестович вспомнил некоторые факты войны РФ с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал угрозы России в сторону Финляндии.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Арестович призвал пройтись по некоторым фактам.

"У них застрелился командир танкового полка... он зашел в бокс хранения техники, посмотрел, что один танк из 30 заводится. Понял куда все идет, вышел за бокс и застрелился. Второе, сейчас в морскую пехоту тихоокеанского флота на офицерские должности берут людей без военного образования. И это войско может угрожать Финляндии?" - сказал он.

Арестович утверждает, что Россия - это "грандиозная фабрика по производству понтов".

"Если мы здесь положили элитные подразделения, тероборона Сумской области, Киевщины, Черниговщины, о какой угрозе Финляндии или НАТО может идти речь. "Уралмаш" завод производит 32 танка в год, а мы захватили 150 уже. То есть в ВСУ больше танков, чем в начале войны. Главным поставщиком наших ВСУ является российская армия. Угрожали Финляндии и не смогли пройти поселок на Сумщине. Вот и вся эта армия", - сказал советник.

Как сообщал УНИАН, власти Финляндии после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину заговорили о вступлении в Североатлантический альянс. В Москве уже пригрозили ответными мерами.