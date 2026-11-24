Важно, что никто не признает, что принял решение ограничить работу Starshield.

Ночные запуски беспилотников в Украине - это тщательно отлаженные операции. Прорыв через все более сложные системы РЭБ и ПВО России требует сбора огромного объема данных и бесперебойной связи с партнерами. Об этом пишет The Economist.

Внезапный отказ Starshield компании SpaceX ночью 14 октября стал неожиданным испытанием.

"Первое отключение ощущалось как предупреждение. Теперь же это выглядит как нечто более сложное", - сказал офицер элитных сил беспилотных систем Украины

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Важно, что никто не признает, что принял решение ограничить работу Starshield.

Илон Маск, контролирующий SpaceX, делал заявления, которым трудно поверить: он настаивал на том, что не контролирует Starshield, и что правила работы сервиса не изменились.

Его комментарий о том, что "слишком много говорят о том, что Украина - хорошая страна, а Россия - плохая", предполагает, что он поддался российской пропаганде.

Чиновники администрации Трампа обвинили SpaceX. Госсекретарь Рубио заявил, что Дональд Трамп не имеет никакого отношения к решениям, принятым Starlink и Starshield.

Формально, сервис Starshield управляется компанией SpaceX и контролируется Пентагоном.

При этом источник в американском правительстве утверждает, что первоначальное решение о снижении скорости работы украинского Starshield в октябре было принято в обход Министерства обороны и "не соответствовало никакой обычной процедуре или президентскому указу". Сервис был частично восстановлен, продолжил источник, только после того, как Пентагон направил SpaceX уведомление о несоответствии.

Источники, близкие к компании, утверждают, что идея ограничения скорости вряд ли исходила от политических деятелей: их последующие заявления выявили непонимание технологии.

"Они не могли бы придумать эту политику, не зная, что именно они пытаются регулировать", - сказал он.

Бывший американский чиновник предполагает, что Маск инициировал этот шаг с "неявного или явного" согласия президента Трампа и его переговорщиков по войне в Украине.

Некоторые считают, что ограничения призваны оказать давление на Украину, чтобы та пошла на уступки в мирных переговорах. Украинский командир беспилотника сказал:

"Они пытаются нас учить".

История Starlink в Украине весьма поучительна

Маск начинал как союзник, но со временем превратился в критика. По мере того, как Украина начала добиваться успехов на поле боя, энтузиазм Маска угас. Некоторые подозревают, что ему звонил Владимир Путин, хотя Маск это отрицает. Другие говорят, что он опасался ядерной конфронтации.

"Летом он, по сути, убедился, что именно я, Илон Маск, - должен лично предотвратить третью мировую войну", - рассказал тогда высокопоставленный американский чиновник.

Важно, что роль Маска, Трампа и его сотрудников в ограничении доступа к услугам уже находится в поле зрения будущего демократического большинства в Конгрессе. Сенаторы-демократы поручили Маску сохранить все соответствующие документы.

Потенциальные клиенты все больше обеспокоены тем, что услуги SpaceX могут иметь политический механизм отключения. Иностранные военные пересматривают контракты. Владимир Степанец, бывший советник по кибербезопасности украинских военных, отметил:

"Это огромная проблема. События октября показывают, что Starlink и Starshield несовместимы с принципом суверенитета".

Украина сосредоточена на поиске обходных путей. Офицеры Сил беспилотных систем говорят, что они уже переходят на резервные системы, в основном используя ретрансляторы связи с дронами, но это добавляет еще один уровень сложности.

Замедление Starshield в Украине

Ранее заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что военная поддержка Украины должна сосредоточиваться на удержании фронта и ударах на среднюю дальность.

Однако ограничения в работе спутниковой системы Starshield, которые затрудняют именно такие операции украинских бойцов, до сих пор остаются нерешенными.

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