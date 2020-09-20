Совместные тактические учения российских и белорусских десантников "Славянское братство" проходят с 14 по 25 сентября в Беларуси.

Россия имеет возможность использовать армию на территории Беларуси, как на своей собственной.

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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт Игорь Романенко, комментируя российско-белорусские военные учения неподалеку от Бреста.

"Сейчас проводятся учения "Славянское братство", зашли 300 десантников российских, Это немного, 70 единиц техники. Показательно, что десантники - это род войск, который означает подготовку или совместные действия группировок атакующего плана. Если вспомнить советские времена, то десантников использовали и в Тбилиси с лопатками, и в странах Балтии. По этому поводу иллюзий быть не может. То, что их небольшое количество – при необходимости все это будет увеличено и заведено столько, сколько потребуется", - рассказал военный эксперт.

Романенко напомнил, что в рамках союзного государства Лукашенко "подписал довольно много документов, которые являются юридическим основанием для того, что территорию Беларуси можно использовать при необходимости вооруженными силами Российской Федерации как свою территорию".

"Под видом того, что создали общую систему ПВО и подписали документы, можно было завести не только войска ПВО, но и все, что необходимо. Кроме того, россияне давно настаивали, чтобы предоставили авиационную базу. Используя всю инфраструктуру, можно повлиять на ситуацию, зайти войсками. От их южных границ до Киева недалеко", - отметил он.

Совместные тактические учения российских и белорусских десантников "Славянское братство" проходят с 14 по 25 сентября в Беларуси. В учениях задействованы около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

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Автор: Андрей Василюк