По мнению главы оборонного ведомства Германии, Россия разворачивает войска вдоль границы с Украиной, чтобы "спровоцировать реакцию".

Читайте такжеDie Welt: Берлин считает, что войска РФ возле Украины - не причина похоронить "Северный поток-2"По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, действия Российской Федерации угрожают Европе.

В субботу, 17 апреля, министр заявила, что Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы, передает немецкое агентство dpa. Такое заявление Крамп-Карренбауэр сделала на фоне стягивания войск РФ к территориям, близким с украинской границей.

"Русское оружие и война внутри Европы создают реальные угрозы", - отметила министр.

По ее словам, развертывание военных сил России вдоль границы с Украиной направлено не на то, чтобы внушить доверие, а чтобы "спровоцировать реакцию". Крамп-Карренбауэр в очередной раз отметила, что Германия и Украина "не поведутся на эту российскую игру".

Стягивание войск РФ к границе Украины

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Перевод: Катерина Комолова