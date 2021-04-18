Читайте такжеDie Welt: Берлин считает, что войска РФ возле Украины - не причина похоронить "Северный поток-2"По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, действия Российской Федерации угрожают Европе.
В субботу, 17 апреля, министр заявила, что Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы, передает немецкое агентство dpa. Такое заявление Крамп-Карренбауэр сделала на фоне стягивания войск РФ к территориям, близким с украинской границей.
"Русское оружие и война внутри Европы создают реальные угрозы", - отметила министр.
По ее словам, развертывание военных сил России вдоль границы с Украиной направлено не на то, чтобы внушить доверие, а чтобы "спровоцировать реакцию". Крамп-Карренбауэр в очередной раз отметила, что Германия и Украина "не поведутся на эту российскую игру".
Стягивание войск РФ к границе Украины
- Ранее Крамп-Карренбауер обвинила Россию в провокациях из-за стягивания войск к границе с Украиной.
- "У меня такое впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. И мы вместе с Украиной не хотим ввязываться в эту игру", - говорила министр.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
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