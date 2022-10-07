Шпион предоставил приглашение от генконсульства России в Лейпциге.

Федеральное правительство выдало въездную визу в Германию подозреваемому в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает SPIEGEL.

По информации издания, россиянин, классифицированный службами как шпион, впервые подал документы на визу в Москве в июле. Он предоставил приглашение от генконсульства России в Лейпциге. Во время проверки спецслужб сразу заметили возражение, и его заявление отклонили.

Видео дня

Во время переговоров по аккредитации сотрудников посольства Германии в России российская сторона якобы вновь подняла это дело и попросила разбирательства. В августе мужчина подал новое заявление. Во время второй попытки консульский отдел Германии уже не заметил подозрения в шпионаже, поэтому визу дали.

Внутренняя проверка установила, что предупреждение в отношении этого лица было пропущено из-за ошибки. Визу в конце концов признали недействительной.

Считают, что это стало возможным, среди прочего, благодаря тому, что МИД захотел аккредитовать дипломатов в Москве. Для этого Германия должна была аккредитовать российских дипломатов в Германии. Предполагают, что "случайная" виза была связана с желанием выразить признательность российской стороне.

Российские шпионы в Германии

Как пишет SPIEGEL, по оценкам западных спецслужб, ни в одной европейской стране не действует столько российских агентов под видом дипломатов, как в Германии. По подсчетам экспертов, их еще должно быть более сотни.

Сам факт того, что Германия продолжает аккредитовать российских дипломатов, в некоторых государствах воспринимают с подозрением. Отмечается, что все российские дипломаты, которых отправляют на Запад во времена кризиса, вероятнее всего, имеют опыт в разведке.

В конце августа стало известно, что два высокопоставленных чиновника из федерального министерства экономики Германии, занимающие ключевые должности в сфере энергоснабжения, подозреваются в шпионаже в пользу России.

Вас также могут заинтересовать новости: