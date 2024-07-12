В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать работу.

В Норвежском море столкнулись российские корабль и глубоководный аппарат.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в соцсети. В частности, 1 июля во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36".

По данным разведки, модернизация аппарата проходила в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года.

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Также сказано, что носителем "АС-36" стал спасательный корабль северного флота РФ "Михаил Рудницкий". При этом, в момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36".

"В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания", - отмечается в сообщении.

Как отмечает разведка, сейчас россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта "АС-36".

Вывод из строя российских кораблей

Ранее представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что бывший военный Балтийского флота РФ, который помог ВСУ уничтожить современный ракетный корабль "Серпухов", по происхождению является украинцем.

В частности, "7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

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