Из-за пожара полностью уничтожены средства связи и автоматизации корабля, сообщили в разведке.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили, что в России выгорел ракетный корабль "Серпухов".

"7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов", - сообщили в ведомстве. - Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации".

Отмечается, что восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

"Серпухов" - российское судно проекта 21631 Буян-М, спущенное на воду в 2015 году, уточнили в ГУР.

При этом в разведке показали кадры пожара внутри судна:

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининградской области РФ горел ракетный корабль "Серпухов". Отмечалось при этом, что в результате пожара судно получило значительные повреждения. Что стало причиной возгорания, не уточнялось.

Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 Буян-М, который является пятым кораблем серии.

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