В Украине была объявлена воздушная тревога, но ракета не долетела и упала прямо в оккупированном Крыму.

Российская ракета, которую оккупанты запустили из Симферопольского района Крыма, упала на территории временно оккупированного полуострова и попала в жилой дом.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" в Telegram сообщил о запуске ракеты в 12:47 по киевскому времени. В это же время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

"Запущенная ракета далеко не улетела и упала в селе Скворцово Симферопольского района. Разрушен дом на ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет. Информация нуждается в подтверждении", - говорится в следующей публикации.

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Другие новости о российских воздушных атаках

Ранее УНИАН сообщал, что Россия атаковала все районы Киевской области. В результате воздушной атаки погибла женщина 1968 года и пострадал несовершеннолетний мальчик.

Кроме того, Дикий назвал главную цель российских ударов дронами по Украине.

"Ракет у россиян не хватает. Поэтому надо отдать должное их генералам. Что они делают? Для того, чтобы увеличить шансы, что их ракета прилетит туда, куда нужно... А мы же эти ракеты сбиваем, и довольно неплохо сейчас сбиваем. Так вот, что они для этого делают? Массово дешевыми дронами перегружают нашу ПВО", – пояснил он.

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