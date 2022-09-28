Это первое международное партнерство для Талибана после его возвращения к власти в Афганистане более года назад.

Россия начнет поставлять в Афганистан бензин, дизельное топливо и зерно в рамках временного соглашения с Талибаном. Все товары будут приобретаться со скидкой.

Соответствующей информацией поделилось издание Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи.

Чиновник рассказал, что Талибан работает над диверсификацией своих торговых партнеров. А Россия как раз предложила импорт со скидками в сравнении со средними мировыми ценами.

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По словам Азизи, в соглашении предусмотрен экспорт 1 млн тонн дизельного топлива, столько же бензина, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) и 2 млн тонн пшеницы каждый год. Министр также уточнил, что сделка будет действовать в течение неопределенного испытательного срока. И если обе стороны останутся довольны, то они заключат постоянное соглашение.

О ценах на продукцию Азизи ничего не сказал. Энергоресурсы и зерно доставят в Афганистан из России автомобильным и железнодорожным транспортом. Соглашения удалось достичь после того, как афганская техническая группа провела несколько недель в Москве, обсуждая все детали.

Напомним, Талибан официально не признала ни одна держава после того, как группировка захватила власть в результате 20-летнего восстания и борьбы против западных сил с их афганскими союзниками. Она вошла в Кабул, когда США вывели свои войска из государства.

Россия хоть и не признала власть Талибана, но принимала лидеров движения накануне падения столицы Афганистана. А посольство РФ одно из немногих, которые продолжают действовать в государстве.

Торговые отношения Москвы и Кабула

В середине августа Афганистан заявил о желании закупать у России товары и нефтепродукты по бартерной схеме. Азизи тогда заявил, что она в приоритете, но если не получится договориться, то Талибан будет рассчитываться деньгами. Оплатой за продукцию могли стать полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы.

А в конце августа официальный представитель министерства экономики Афганистана Хабибурахман Хабиб подтвердил, что официальная делегация находится в Москве и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.

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