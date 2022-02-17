Российские силы готовятся к наступлению на украинскую территорию в ближайшие дни, утверждает госсекретарь США.

Российская Федерация может использовать химатаку как предлог для вторжения на территорию Украины.

Предлогом для вторжения РФ в Украину может стать фальшивая или настоящая химическая атака, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совбеза ООН.

"…может что-то начаться с такой провокации как атака с дронов, смерть гражданских, фейковая или реальная химическая атака", – сказал он.

Госсекретарь предупредил, что силы РФ готовятся к наступлению на Украину в ближайшие дни.

Напомним, в начале февраля Энтони Блинкен призвал главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова отвести российские войска от границ украинского государства.