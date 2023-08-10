Дополнительные силы военных будут помогать Пограничной службе Польши охранять границу с Беларусью.

Польша дополнительно перебросит к границе с Беларусью до 10 тысяч военнослужащих для поддержки сил Пограничной службы.

Об этом заявил в четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишут The Guardian и Rzeczpospolita. По его словам, количество солдат на польско-беларуской границе "будет приблизительно такой же, как и раньше", когда в 2021 году Беларусь способствовала нелегальным мигрантам в пересечении границы.

"Это будет около 10 тысяч солдат. Из них 4000 будут непосредственно поддерживать пограничную службу, а 6 тыс. будут находиться в резерве. Мы перемещаем армию ближе к границе с Беларусью, чтобы отпугнуть агрессора, чтобы он не посмел напасть на нас", - сказал министр.

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Блащак также отметил, что в течение двух лет у Польши будет самая сильная сухопутная армия в Европе при условии, что процесс укрепления армии будет продолжаться. "Лучше потратиться на Войско Польское, чем на иностранные войска", - сказал он.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра внутренних дел Мацей Васик заявил, что Польша направит к границе с Беларусью дополнительно 2000 военнослужащих. Это вдвое больше, чем запросила пограничная служба для укрепления границ.

Такое усиление необходимо из-за того, что Пограничные силы Польши подвергаются постоянным нападениям на границе с Беларусью. В частности, процесс нелегального пересечения мигрантами границы организуют беларуские пограничные службы.

Ситуация усложнилась после того, как в июле в Беларусь начали массово прибывать наемники "ЧВК Вагнер". Недавно польские власти заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси.

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