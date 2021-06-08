Россия запретила въезд девяти известным канадским гражданам на неопределенный срок в ответ на введенные санкции против РФ за нарушение прав человека.
Об этом говорится в сообщении российского МИДа и пишет Reuters.
24 марта Канада ввела новые санкции в отношении девяти российских чиновников за "грубые и систематические нарушения прав человека в России". Оттаву волнует судьба критика Кремля Алексея Навального.
В этом году Навального арестовали и отправили в тюрьму более чем на два года.
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МИД Канады заявил, что решение Москвы является недопустимым и необоснованным.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и уменьшением свободы гражданского общества и независимых голосов. Мы поддерживаем канадцев, которые стали мишенью", – отреагировали в Оттаве.
Среди девяти канадцев в санкционном письме – министр юстиции Дэвид Ламетти и глава Королевской канадской конной полиции Бренда Луки.
Алексея Навального задержали по возвращении в Россию в январе из Германии, где он лечился от отравления.
По версии немецких правоохранителей, российского политика отравили запрещенным нервно-паралитическим веществом. Кремль, в свою очередь, заявляет об отсутствии доказательств отравления и считает, что заключение Навального не имеет политического характера.
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