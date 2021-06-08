МИД Канады заявил, что решение Москвы является недопустимым и необоснованным.

Россия запретила въезд девяти известным канадским гражданам на неопределенный срок в ответ на введенные санкции против РФ за нарушение прав человека.

Об этом говорится в сообщении российского МИДа и пишет Reuters.

24 марта Канада ввела новые санкции в отношении девяти российских чиновников за "грубые и систематические нарушения прав человека в России". Оттаву волнует судьба критика Кремля Алексея Навального.

В этом году Навального арестовали и отправили в тюрьму более чем на два года.

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МИД Канады заявил, что решение Москвы является недопустимым и необоснованным.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и уменьшением свободы гражданского общества и независимых голосов. Мы поддерживаем канадцев, которые стали мишенью", – отреагировали в Оттаве.

Среди девяти канадцев в санкционном письме – министр юстиции Дэвид Ламетти и глава Королевской канадской конной полиции Бренда Луки.

Алексея Навального задержали по возвращении в Россию в январе из Германии, где он лечился от отравления.

По версии немецких правоохранителей, российского политика отравили запрещенным нервно-паралитическим веществом. Кремль, в свою очередь, заявляет об отсутствии доказательств отравления и считает, что заключение Навального не имеет политического характера.

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Автор: Яна Ставская