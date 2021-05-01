Санкции против европейских должностных лиц являются очередным доказательством гибридной агрессии Москвы против демократического мира, отметили в ведомстве.

Украина выражает солидарность с гражданами Европейского Союза, против которых Россия ввела санкции.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

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«Украина выражает свою солидарность с восемью гражданами Европейского Союза, которым Российская Федерация безосновательно запретила въезд на территорию России. Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира», - сказано в сообщении.

Санкции ЕС против РФ: что известно

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В список лиц, попавших под российские санкции, в частности, вошли председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах и заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

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Автор: Игорь Орел