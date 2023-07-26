Секретарь СНБО подчеркнул, что для России международное право вообще отсутствует.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию Госдепа США о том, что Россия может готовить "операцию под чужим флагом" в Черном море. Он заявил, что россияне могут и способны сделать все, что угодно.

"Они могут делать все, что захотят. Они способны. Когда Путин приходил к власти, тогда на Каширском шоссе (в Москве) собственных граждан взорвали в гражданских домах. Все, что у них было во времена правления Путина, они же не гнушаются ничем. Для них международное право вообще отсутствует. Это большая трагедия для мира", – подчеркнул Данилов в интервью "24 канала".

В то же время он отметил, что любые уступки РФ – это "очень-очень опасная вещь". По его словам, сейчас россияне пытаются заставить мир "работать по желанию этих нелюдей", манипулируя, в частности, пребыванием на территории Беларуси ЧВК "Вагнер" и другими вещами.

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"Очень-очень опасная ситуация. Нам надо внимательно смотреть, чтобы эта граница не была перейдена. Ведь, если так будет происходить, то каждая страна будет иметь право применять силу для решения тех или иных международных вопросов. Тогда о каком мире мы будем говорить?" – резюмировал он.

Ситуация в Черном море

17 июля Россия вышла из "зернового соглашения", в рамках которого Украина экспортировала свое зерно по Черному морю. С тех пор ситуация серьезно обострилась. Кроме разрушительных атак на портовую инфраструктуру Украины, россияне принялись угрожать атаковать любые суда, которые будут следовать в украинские порты. В Минобороны РФ заявили, что сочтут эти корабли за перевозящие груз военного назначения.

В Германии даже заговорили о военной защите кораблей с украинским зерном. В частности, с таким призывом выступил член Свободной демократической партии страны Маркус Фабер. Он напомнил, что это могла бы сделать Турция – страна уже допускала такой вариант событий при определенных обстоятельствах. По мнению Фабера, это должны сделать и Болгария с Румынией.

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