Вашингтон уверен, что Путин использовал взрыв на мосту как повод выйти из сделки.

США не планируют участвовать в военной защите зернового коридора после того, как Россия отказалась выполнять гарантии в рамках так называемой "зерновой сделки". Об этом заявил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Так, один из журналистов поинтересовался, не рассматривается ли вариант организации военных конвоев, которые защищали бы маршрут перевозки зерна из Одессы до Стамбула.

"По сути, вы предлагаете нам просто попытаться провести блокаду — эффективную военную блокаду в Черном море. Нет, это не тот вариант, который активно рассматривается", – заявил Кирби.

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Представитель Белого дома также отметил, что Владимир Путин использовал взрывы на Крымском мосту просто как формальный повод разорвать зерновую сделку.

"Я не вижу здесь ничего, что доказывало бы причинно-следственную связь того, что удар по мосту привел к решению Путина не продлевать срок сделки. Он уже публично склонялся к этому", – заявил Кирби.

Россия вышла из зерновой сделки – последние новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить действие "зерновой сделки" без участия России. Он отметил, что заключенная Украиной часть соглашения продолжает действовать.

В свою очередь США назвали решение России выйти из зерновой сделки недобросовестным. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия несет ответственность за отказ в продовольствии людям, которые отчаянно нуждаются в нем по всему миру, и за содействие росту цен на еду.

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