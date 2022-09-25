По его словам, обращение Путина о мобилизации россиян "должно было вызвать страх", но это свидетельствует не о силе РФ, а о глубоком кризисе в стране.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с каждым днем режим российского президента Владимира Путина слабеет. В связи с этим в ближайшее время на войне возможна новая волна эскалации.

Об этом пишет "Польское радио".

"Русский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем режим Путина слабеет, теряет кровь и воздух", - заявил политик.

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По словам Моравецкого, обращение Путина о мобилизации россиян "должно было вызвать страх", но это свидетельствует не о силе РФ, а о глубоком кризисе в стране.

"С самого начала вторжения весь мир смотрел на позор русской армии, наполненной техникой ушедшей эпохи, танками, которые брошены посреди поля. Солдаты, которые попали в украинский плен и заявляли, что им сказали, что они идут на учения, а не на обычную войну", - отметил польский премьер.

Он обратил внимание на то, что Путин долгое время не хотел отправлять на фронт этнических русских, и в первую очередь на войну бросали "азиатские меньшинства из далеких российских республик".

"Тем более потрясающая реакция российского общества на новость о призыве. Буквально после выступления Путина российский интернет захлестнула волна вопросов о том, как избежать призыва в армию, а в поисковой системе Google воцарились запросы: как сломать руку или как покинуть Россию", - добавил Моравецкий.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны России заявили, что будут отправлять на войну в Украине прежде всего граждан с боевым опытом. По словам Шойгу, они планируют призвать до 300 тысяч человек.

В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, 7 пункт просто пропущено. По информации СМИ, он позволяет мобилизовать один миллион человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на эти публикации и назвал информацию "ложью".

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