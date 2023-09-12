Пекину и Москве может не понадобиться существенно улучшать свои отношения, но для этого должны быть условия.

Стремление Китая и России к улучшению отношений началось после окончания холодной войны. Все более тесные отношения между Пекином и Москвой складывались десятилетиями, но вторжение РФ в Украину только укрепило их. С момента начала полномасштабной войны Россия наращивала торговлю с Китаем. Страны все активнее проводят совместные боевые учения и публично подтверждают высокий "уровень стратегического взаимного доверия".

Дальнейшее сближение Москвы с Пекином является наиболее вероятным курсом, пишет директор проекта China Power в Центре стратегических и международных исследований Бонни Лин в статье для Foreign Policy.

По его оценке, при условии отсутствия внешних потрясений Пекину и Москве может не понадобиться существенно улучшать свои отношения. На данный момент они остаются осторожными друг с другом, не желая нести ответственность за другого или подчиняться друг другу.

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Стать толчком для большего сближения, считает Лин, может потрясение, например, неудача РФ в Украине или Тайваньский кризис.

"Большие перемены или потрясения могут сблизить их быстрее. Если Россия потерпит сокрушительную военную неудачу в Украине, которая угрожает падению режима [президент РФ Владимира] Путина, Китай может пересмотреть вопрос о значительной военной помощи. Если Китай окажется в крупном тайваньском кризисе или конфликте против Соединенных Штатов, Пекин может больше положиться на Москву. Во время конфликта вокруг Тайваня Россия также может принять участие в оппортунистической агрессии в других местах, которая свяжет Китай и Россию в глазах международного сообщества, даже если действия Москвы не будут согласованы с Пекином", – пишет исследователь.

В то же время, хотя Лин называет это менее вероятным сценарием, Москва и Пекин могут и начать отдаляться. Этому может поспособствовать, к примеру, победа на президентских выборах 2024 года в США республиканца Дональда Трампа.

"Некоторые китайские эксперты обеспокоены тем, что Россия всегда будет отдавать приоритет собственным интересам над любыми рассмотрениями двусторонних отношений. Если, например, бывший президент США Дональд Трамп выиграет еще один срок, он может уменьшить поддержку Украины со стороны США и предложить Путину улучшение отношений. Это, в свою очередь, может ослабить желание Кремля поддерживать Китай у борьбе против Соединенных Штатов. Неясно, разделяют ли это беспокойство высшие лидеры Китая или России, но в обеих странах остается взаимное недоверие и скептицизм по отношению друг к другу", – предполагает исследователь.

Военная помощь Китая России - это надо знать

Китай прямо не осуждает агрессивно войну, которую РФ ведет против Украины, однако и не подтверждает предоставление военной помощи стране-агрессору. Но появляется все больше свидетельств, что такая помощь оказывается.

Еще в начале года The Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможни сообщила, что Китай предоставляет технологии, которые нужны российским военным для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

Оказание такой помощи также осветила в своем публичном отчете американская разведка, которая утверждает, что китайские государственные оборонные компании поставляли подсанкционным российским государственным оборонным компаниям различную технику двойного назначения.

В августе The Wall Street Journal сообщила, что Китай, предположительно, помог России в обустройстве фортификационных укреплений на захваченных территориях Украины.

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