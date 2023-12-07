Microsoft обнаружила, что знаменитостей обманом заставили снять видеоролики с нападками на президента Украины Владимира Зеленского.

В рамках информационной войны Россия использует видеоролики американских знаменитостей с критикой украинского лидера.

В рамках этой кампании видеоролики Элайджи Вуда, Майка Тайсона и других были переделаны так, чтобы негативно изобразить президента Украины Зеленского, пишет The New York Times.

Эти видео, изначально записанные на Cameo, используются для того, чтобы ложно представить Зеленского как "неонациста с наркотической зависимостью". Видеоролики широко распространяются в российских социальных сетях и публикуются в контролируемых государством новостных изданиях.

Видео дня

Центр анализа угроз Microsoft сообщил об этой тактике, отметив ее более частое использование с июля. Компания Cameo заявила, что такое использование нарушает ее правила и приведет к удалению контента и приостановке действия учетной записи покупателя.

Знаменитости не знали о том, что их видео могут быть использованы таким образом, а представитель Элайджи Вуда пояснил, что его сообщение не предназначалось Зеленскому и не связано с российско-украинской войной. Эта стратегия является примером продолжающихся попыток России оправдать свое нападение на Украину и манипулировать общественным мнением.

Российская дезинформация - детали

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил о подготовке дезинформационной кампании против руководства Украины. В частности, готовятся соответствующие публикации иностранные журналисты, которые работали в РФ.

Главная цель активизации российской дезинформационной атаки против Украины в иностранных СМИ направлена на ослабление международной коалиции, которая оказывает поддержку Украине для отражения российской агрессии.

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