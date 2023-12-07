Эта кампания началась в ноябре, но в ближайшее время ожидается распространение новой волны фейков против Украины.

Главная цель активизации российской дезинформационной атаки против Украины в иностранных СМИ направлена на ослабление международной коалиции, которая оказывает поддержку Украине для отражения российской агрессии.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона. "Важный нюанс согласно сообщению Центра противодействия дезинформации, эту компанию дезинформации готовят безусловно не иностранные СМИ, а готовит государство-агрессор и российские спецслужбы, и используя для этого прямым или косвенным способом разнообразные инструменты: лидеров общественного мнения, различные информационные сети, платформы, площадки, и в том числе и СМИ, привлекая экспертов, журналистов, в частности, с определенным бэкграундом работы на территории Российской Федерации в период правления Путина", - сказал Юсов.

По его словам, за рубежом во многих странах-партнерах Украины происходят важные события и рассматриваются важные решения относительно поддержки и усиления этой поддержки для Украины в борьбе против российской агрессии.

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"В этот период враг будет пытаться усиливать дезинформационную кампанию. Ничего нового мы там не увидим, то есть, набор фейков, клише о бесперспективности украинского сопротивления, о failed-state, о вроде бы тотальной коррумпированности Украины, и много других вещей", - сказал Юсов.

Он отметил, что с начала ноября наблюдается активизация усиления российских информационно-психологических операций. Эта кампания имеет цель ослабить международную проукраинскую коалицию.

"Эта компания и операция с начала ноября уже продолжается, но эта фаза - волна дезинформации и ряд дезинформационных материалов в иностранных СМИ - это вопрос ближайшего времени, когда сейчас должны приниматься ключевые решения относительно будущего Украины и усиления поддержки для нашего государства", - подчеркнул Юсов.

Российская пропаганда

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о подготовке дезинформационной кампании против руководства Украины. В частности, готовятся соответствующие публикации иностранные журналисты, которые работали в РФ.

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