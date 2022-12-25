Подготовка иранских летчиков на новых машинах уже идет, выяснили журналисты.

Россия предоставит Ирану 24 истребителя Су-35, это произойдет в скором времени.

Речь идет об истребителях, изначально предназначенных для Египта, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на западные разведки, которые следят за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, пишет Israelinfo.

По его данным, американцы уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали других покупателей самолетов. После того, как Иран стал поставщиком дронов для российской армии, вопрос был решен.

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Западные разведки узнали, что подготовка иранских летчиков на новых машинах идет полным ходом.

Отмечается, что ранее Израиль предупредил Россию, что усиление военного сотрудничества с Ираном подтолкнет Иерусалим к поставкам вооружений Украине, от чего Израиль воздерживался. Месяц назад об этом заявил, выступая на конференции в Бахрейне, глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата. Тогда, по информации 11-го канала ИТВ, речь шла о поставках иранских баллистических ракет России.

Недавно глава Моссада Давид Барнеа предупредил о намерении Ирана расширить поставки вооружений России.

Месяцем ранее ЦРУ сообщило, что Россия будет помогать Ирану выстраивать современную армию, что создаст большие проблемы для США и их союзников в регионе.

Сотрудничество России с Ираном - это точно надо знать

Как сообщал УНИАН, летом стало известно, что Иран продал России свои дроны-камикадзе. Применение их Россией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в том числе и в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

Позже стало известно, что Иран планирует отправить РФ новую партию дронов, а также баллистические ракеты класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км

24 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ уже запустила по нашему государству 540 из полученных 1700 иранских дронов-камикадзе Shahed. По его данным, Иран еще не передал России свои баллистические ракеты.

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