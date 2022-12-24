По данным Буданова, россияне уже использовали 540 иранских дронов-камикадзе.

Россия выпустила по Украине уже 540 из 1700 иранских дронов-камикадзе Shahed. Об этом в интервью The New York Times рассказал Глава ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, большинство "мопедов" сбиваются до того, как они достигают своих целей. Но их производство обходится дешево.

По данным Буданова, на производство одного БПЛА уходит около 7 тысяч долларов, однако неизвестно, какую на самом деле сумму Иран стянул с России.

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Буданов также добавил в интервью, что Кремль все еще пытается склонить Иран к поставке баллистических ракет, но страна пока не торопится с решениями.

"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", - резюмировал глава ГУР.

Роль Ирана в войне России против Украины

Как известно, иран поставляет в Россию дроны-камикадзе, которые РФ использует для атак на мирные города Украины.

Так, в середине декабря стало известно, что Россия получила новую партию "Шахедов", которыми затем атаковала Киев и область.

В СМИ также просочилась информация, что Кремль и Тегеран договорились о производстве дронов-камикадзе на территории России.

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