Несколько экспертов рассказали о том, чего ожидать в будущем от сотрудничества Ирана и России.

Россия продолжает рассматривать возможность усиления не только Ирана, но и его "союзников-ополченцев", поставляя более серьезное вооружение, которое может усилить конфликт с Израилем, заявляют эксперты.

Баллистические ракеты и дроны, которые Иран продолжает поставлять России для войны в Украине, могли стать "рычагом", чтобы взамен получить более мощное оружие, включая Су-35, противокорабельные ракеты и передовые средства ПВО (С-400 "Триумф"), пишет Business Insider.

"Поставка Су-35С в Иран в каком-либо количестве потребует времени, равно как и подготовка летного состава, ремонтников, создание необходимой инфраструктуры и наземного оборудования", - заявил Business Insider Джастин Бронк, старший научный сотрудник по вопросам воздушной мощи и технологий в группе военных наук Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании.

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Поэтому, он добавил, ситуация в ближайшей перспективе не изменится, с учетом планов Израиля по нанесению ударов по Ирану, в ответ на прошлую ракетную атаку. Сообщается, что с момента, когда Израиль заявил о необходимости нанести ответный удар, появились неподтвержденные заявления, якобы Тегеран уже получил минимум одну эскадрилью Су-35 и какое-то количество С-400.

"Есть основания полагать, что Иран действительно может получить эти мощные истребители четвертого поколения в ближайшее время", - говорится в материале. Научный сотрудник Сирийской программы Института Ближнего Востока Антон Мардасов отметил, что сделка по исстребителям Су-35 являются уже "решенным вопросом", так как Россия уже поставила Ирану учебно-тренировочные самолеты Як-130 в сентябре 2023 года. По его словам, сроки поставки Су-35 зависят от разных факторов, включая "техническую готовность".

Однако экстренная поставка из России может негативно сказаться на имидже Ирана, так как это продемонстрирует, что страна не может парировать угрозу от Израиля без российского вооружения, считает Мардасов. И отмечает, что лично он не верит в то, что РФ поставит Ирану современные С-400 на фоне продолжающейся войны в Украине, когда сохраняется угроза ударов БПЛА по российским складам боеприпасов и предприятиям.

"Что касается противокорабельных ракет, то я думаю, что если переговоры между Москвой и хутистами действительно были, то они носили общий характер. Хотя я думаю, что это была скорее преднамеренная утечка информации с участием российских спецслужб, чтобы подкрепить слова Путина о возможном вооружении противников Америки", - сказал Мардасов.

Российский аналитик не считает, что прямая передача вооружения России Ирану состоится, так как это может "поставить под угрозу танкеры Китая". В материале говорится, что ранее ракета хуситов уже поразила один китайский танкер MV Huang Pu, который шел под панамским флагом. К тому же, преднамеренная поставка вооружения Россией вызовет "сильное раздражение" арабских стран, которые выступают важными партнерами для РФ.

Другие новости по отношениям между Ираном и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС наказал Иран за поставку ракет в Россию — говорится о санкциях против семи физических и семи юридических лиц.

Кроме того, Иран готовится к войне и обратился за помощью к России. Президент по итогам встречи заявлял, что "совместные позиции" обеих стран могут привести к большей "глобальной безопасности и миру".

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