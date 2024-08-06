Иран в контексте вероятной масштабной войны против Израиля обратился к России за помощью. Он попросил предоставить современные системы противовоздушной обороны и радары.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских чиновников, которые знакомы с военным планированием.
Как известно, 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где с ним встретились новый президент страны Масуд Пезешкиан и командующий иранских вооруженных сил, бригадный генерал Мохаммад Багери, который возглавляет планирование военных ударов по Израилю.
Лидер Ирана заявил о решимости углубить отношения с РФ как со своим стратегическим партнером.
"Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена", - заявил он.
Пазешкиан утверждает, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе "являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил".
"Совместные позиции Ирана и России "в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру", - заявляет президент Ирана.
Шойгу отметил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".
Обострение на Ближнем Востоке
После убийства в июле лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране Иран пообещал отомстить Израилю. 5 августа в СМИ писали, что Иран предупредил Израиль о своем решении атаковать его территорию
Новая атака Ирана по Израилю может быть куда мощнее, чем предыдущая. Тегеран может использовать более тысячи воздушных целей, считает подполковник Генштаба армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот.
Вчера вечером Тегеран выпустил предупреждение для гражданской авиации с призывом избегать иранского воздушного пространства в ближайшее время.