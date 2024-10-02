Иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль".

Атака Ираном Израиля огромным количеством баллистических ракет завершилась результатом, близким к нулю, что свидетельствует о провале всей ракетной программы Тегерана. Об этом говорится в материале Defense Express.

Аналитики отмечают, что иранская атака состояла только из баллистических ракет - 181 единицы, которые были запущены несколькими волнами, и хотя первые видео из Израиля свидетельствовали, что противоракетная оборона страны проломана, результат оказался совсем другой.

"Сам факт того, что противоракетная оборона Израиля "пропустила" баллистические ракеты вполне закономерен. Потому что действительно их было слишком много и все упирается в количество ракет в таких системах, как Arrow-3, которая отвечает за перехват баллистических ракет средней дальности. ... В то же время иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль", а в лучшем случае в районе +/- 400 метров", - пишет издание.

Видео дня

Эксперты считают, что еще одним минусом иранских ракет стала малая боевая часть, "которая к тому же взрывается после того, как ракета уже не просто столкнулась с землей, а успела в нее "зарыться" на несколько метров".

"Речь идет о провале всей ракетной программы страны, с созданием хоть и дальнобойных, но крайне неточных и маломощных ракет. И очевидно Иран запросит у РФ системы навигации для них, которые позволят нивелировать один из недостатков. А также смогут основательно смоделировать задачу аналогичного удара баллистическими ракетами с ядерным снаряжением, для которых точность "куда-то в Израиль" достаточна", - резюмируют эксперты.

Атака Ирана по Израилю

Накануне Иран осуществил массированный пуск ракет в сторону Израиля. Взрывы продолжались около часа.

Общее количество баллистических ракет примерно вдвое превышает количество запущенных Ираном в апреле. Тогда 99% из них были перехвачены.

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