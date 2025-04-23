Мария Рагуткина

По мнению эксперта, россияне не согласятся покинуть Запорожскую АЭС мирным путем.

Идея президента США Дональда Трампа о контроле над "нейтральной" территорией возле Запорожской атомной электростанции является пустым звуком и пиаром новой американской администрации. Такое мнение в эфире "Украинского Радио" выразила соучредительница ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

"На мой взгляд, это фантазии Трампа и белый шум. Это пиар новой администрации США", - считает эксперт.

По ее словам, у Трампа и президента Украины Владимира Владимира Зеленского кардинально отличаются интерпретации сущности вопроса относительно ЗАЭС.

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"Зеленский предложил США принять участие в восстановлении ЗАЭС после деоккупации, но речь не шла о передаче станции в собственность компаний США. В то же время, министр энергетики США трактовал это как возможность управлять ЗАЭС, что собственность якобы станет защитой. Однако это не соответствует действительности", - пояснила Кошарная.

Она добавила, что на ЗАЭС есть топливо американского производства, которое является собственностью Украины. Однако техническая документация, сама конструкция, компьютерные программы для расчета активных зон реакторов с использованием топлива Westinghouse являются собственностью США.

"В то же время россияне оккупировали ЗАЭС. Министерство энергетики США в апреле 2023 года написало официальное письмо "Росатому", что любое копирование технической документации преследуется американскими законами. Реакции от "Росатома" не последовало. То есть если передать ЗАЭС в собственность США, это не станет защитой от ее оккупации. Кроме того, на ЗАЭС есть хранилище отработанного ядерного топлива по технологии американской компании", - добавила она.

Кошарная подчеркнула, что российские захватчики не согласятся покинуть ЗАЭС мирным путем. Она напомнила, что идея гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси деоккупированную зону вокруг ЗАЭС, озвученная в 2022 году, так ни к чему и не привела. По мнению эксперта, нынешнее предложение американцев выглядит аналогичным образом, так как Штаты не намерены вводить свои войска.

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"Как тогда они будут контролировать эту зону? Кроме того, россияне не согласятся мирным путем покинуть ЗАЭС. Они гордятся оккупацией, имеют планы, начали выдавать лицензии по российскому законодательству на использование хранилища отработанного ядерного топлива. Сейчас они ждут лицензии на ввод в эксплуатацию одного энергоблока, загруженного российским топливом. Они планируют переподключить ЗАЭС к объединенной энергосистеме РФ. То есть, все эти разговоры о ЗАЭС - белый шум и пиар администрации США", - подытожила эксперт.

Реакция на заявления Трампа относительно украинских АЭС

Как писал УНИАН, ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Украине "американское владение" атомными электростанциями, сказав, что это было бы для них лучшей защитов.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Трампом о собственности не говорил. Украинский лидер подчеркнул, что все АЭС принадлежат Украине, в том числе и Запорожская, которая находится под оккупацией. Он также добавил, что персонал, работающий на ЗАЭС, постоянно получал от Украины зарплату.

В то же время, энергетический эксперт Владимир Омельченко в комментарии УНИАН объяснил, реально ли стремление США управлять украинскими АЭС. По его словам, это позитивное предложение для Украины, но при определенных условиях.

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