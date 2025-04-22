В Украину официально с соответствующими предложениями не обращались.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения в американских СМИ, что, якобы, по видению президента США Дональда Трампа, территория вокруг Запорожской атомной станции в Энергодаре должна быть нейтральной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

"Запорожская станция сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит - нужен наш технический состав", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил Зеленский, Америка на политическом уровне точно понимает, если войдет в формат менеджмента для ЗАЭС на техническом уровне, то войдет "только с нашими техническими работниками".

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По словам главы государства, сразу возникает много вопросов, и в частности, речь идет о том, что будет с городом Энергодар; о жизни и безопасности украинских граждан, которые будут работать на станции; где эти граждане будут жить и что будет с их детьми; о доступе к воде для станции и тому подобное. "Что можно подписать или не подписать? На что можно согласиться, или не согласиться", - сказал Зеленский.

"Если эта станция сегодня конкретно под русскими, а завтра может быть под американцами, а все остальное - что с людьми? Если американцы будут с нами, и русские вышли, американцы с нами, и мы восстанавливаем это вместе, и зарабатываем деньги на электричестве и т.д., - я думаю, что это нормально. Но я ни разу не слышал такое (предложение - УНИАН) официально", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что есть много сообщений и слухов, в частности в медиа, но официально он ни разу не слышал предложения относительно будущего ЗАЭС.

"Украина не против партнерства с Америкой в том или ином направлении, в возобновлении работы любой инфраструктуры, любого предприятия. Почему нет?" - сказал Зеленский.

Отдельно президент сообщил, что сегодня российская ракета прилетела в предприятие "Мотор-Сич" в Запорожье.

"Если завтра мне американцы дают для Запорожья "Петриот", который защищает "Мотор-Сич", пусть заходят и будем работать вместе в "Мотор-Сичи". Это же очевидно", - сказал Зеленский, добавив, что аналогичным образом речь должна идти о ЗАЭС.

Чего ждет Трамп от Украины

По данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп подготовил предложения по мирному урегулированию, и в частности, чего именно ждет от Украины.

План Трампа предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев. WSJ предполагает, что Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию как в Украину, так и на оккупированные территории.

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