Они считают, что Путину будет трудно ему отказать.

Родственники украинских военнослужащих, которые держат оборону на "Азовстали", призывают главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина присоединиться к спасению защитников Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на пресс-конференции.

Жена одного из бойцов Наталья Зарицкая сказала, что от ее мужа поступают сообщения о том, что "Россия могла бы за два часа выпустить 500 авиабомб и 40 ракет и зачистить пехотой наших бойцов". "Но она этого не делает. Она, очевидно, растягивает этот болезненный процесс пытки", - подчеркнула она.

Зарицкая напомнила, что "Азовсталь" обстреливают с моря, земли и воздуха "из всех возможных видов оружия", в том числе и запрещенного.

Она призвала мир не молчать и остановить это, ведь, по ее словам, "весь мир может превратиться в "Азовсталь".

"На сегодня в мире, после всех переговоров есть еще один человек, которому Путину трудно будет отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать нелегкие решения во имя блага, во имя ценностей, ведь стоит на страже этих ценностей. Мы просим многоуважаемого президента Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь, большую заботу о мировых ценностях и великую восточную мудрость - приобщиться к спасению защитников Мариуполя", - призвала жена бойца.

В свою очередь отец еще одного бойца "Азова" Ставр Вишняк отметил, что военнослужащие "находятся в аду", но держат оборону.

"Мы, родители, жены, родные и близкие, снова и снова просим все мировое сообщество провести процедуру экстракции. Мы просим вывезти наших воинов, раненых бойцов, а также тела убитых в третью страну, в нейтральную страну, где они будут оставаться до завершения военных действий в Украине. То есть не будут участвовать в ней (в войне - УНИАН)", - сказал он.

Так, добавил Вишняк, Си Цзиньпина призывают принять необходимые меры для обеспечения и выполнения процедуры экстракции, выступить посредником, а также выступить как третья сторона и гарант безопасности.

"Китай имеет очень давние тесные экономические, дипломатические, политические, военные связи. Он оказывает большое влияние на Россию и лично на самого Путина. Просим его вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, с "Азовстали", - призвал Вишняк.

Он подчеркнул, что времени у военнослужащих на "Азовстали" "практически не осталось, время идет на дни, часы, секунды".

В то же время супруга морского пехотинца из "Азовстали" Анна Ивлеева отметила, что Си Цзиньпин "является экономическим партнером Путина, и Путин может пойти с ним на диалог". "Поэтому мы очень просим его провести этот плодотворный диалог и с помощью процедуры "extraction" вывезти наших бойцов в третью страну, которой может быть Турция. Эрдоган не против этой экстракции", - сказала она.

Участие в пресс-конференции приняли еще три жены бойцов.

В то же время присутствующий на мероприятии советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии журналистам заверил, что украинская власть делает все для того, чтобы найти решение проблемы с защитниками "Азовстали". "Они герои. Они не хотят сдаваться в плен. Они будут сражаться до последнего. Поэтому сейчас мы ищем варианты. Это посредничество, по которому можно было бы добиться процедуры экстракции, то есть выдачи наших защитников Мариуполя третьей стране, в которой они могли бы быть до конца войны", - отметил он.

Геращенко добавил, что такая процедура применялась много раз в мировой истории, но для этого нужен мощный посредник.

"Эрдоган - это друг Украины. Он уже дал согласие, насколько мне известно, помогать украинцам и дать свою территорию Турции для экстракции. Но должен быть еще один серьезный посредник. Таким может быть, на мой взгляд, также, как и на взгляд семей, лидер Китая Си Цзиньпин. Потому что он в очень тесных отношениях с Путиным, он имеет влияние на Путина, и для России он является волшебной палочкой в экономике и во всех вопросах", - отметил представитель министерства.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят по территории завода массированные артиллерийские и авиационные удары.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые. 14 мая она сообщила, что Киев ведет переговоры об эвакуации 60 человек.

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