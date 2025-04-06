РФ тайно разместила датчики для слежения за подводными лодками Британии, - The Telegraph

Эти сенсоры предназначены для слежения за атомными подводными лодками. Армия признала их потенциальной угрозой национальной безопасности.

В водах вокруг Великобритании обнаружили российские шпионские сенсоры, предназначенные для слежения за атомными подводными лодками типа Vanguard. Как сообщает The Telegraph, часть устройств выбросило на берег, где их обнаружил Королевский флот. Военные расценили находку как угрозу нацбезопасности.

Москва пыталась получить разведданные о четырех подводных ракетоносцах, один из которых сейчас выполняет миссию в рамках постоянного морского ядерного сдерживания.

У России есть флот специализированных подводных судов, которые, по сообщениям, лучше подготовлены к операциям на морском дне, чем техника НАТО. Во время войны против Украины Кремль активизировал действия по шпионажу и диверсиям, в частности повреждение подводных кабелей, трубопроводов и военной инфраструктуры. За 15 месяцев в Балтийском море зафиксировано не менее 11 инцидентов с интернет-кабелями.

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"Это преднамеренное действие", - пояснил инсайдер из структур обороны.

В ответ Великобритания и союзники активизировали наблюдение. Система Nordic Warden, которая использует ИИ для мониторинга перемещения российского теневого флота, была развернута после атаки на кабель между Эстонией и Финляндией.

Высокопоставленный британский военный заявил:

"Не должно быть никаких сомнений, в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается после окончания холодной войны, а теперь снова набирает обороты. Мы видим феноменальную активность России."

В прошлом году вблизи британского побережья появился российский разведывательный корабль "Янтарь". Его деятельность координирует Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ).

"Это немного похоже на космическую гонку", - отметил источник в Великобритании. "Этот мир окутан тайной и хитростью, очень трудно получить абсолютную ясность. Но дыма достаточно, чтобы предположить, что где-то что-то горит".

Еще один чиновник добавил:

"Мы должны играть по правилам. Но если раньше мы играли хорошо, то сейчас мы стали более мускулистыми."

Министерство обороны заявило: "Мы стремимся усилить безопасность критически важной оффшорной инфраструктуры. Вместе с нашими союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным силам мы усиливаем нашу реакцию, чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не могут работать тайно вблизи Великобритании или вблизи территории НАТО, используя новые технологии, такие как искусственный интеллект, и координируя патрулирование с нашими союзниками. И наши непрерывные средства ядерного сдерживания в море продолжают патрулировать мировые океаны незамеченными, как это было в течение 56 лет".

Российские диверсии в мире

В течение последних двух лет Россия значительно усилила свою диверсионную деятельность в попытке оказать давление на Европу и США, чтобы они ограничили поддержку Украины. Тайная кампания Москвы направлена против подводных кабелей, складов и железных дорог в Европе. Отмечается, что количество российских атак выросло вчетверо с 2022 по 2023 год, а затем утроилось с 2023 по 2024 год.

Как отмечал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в 2024 году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов,идо 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния.

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