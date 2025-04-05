Подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали самодельные зажигательные устройства.

Россия прячет взрывчатку в посылках с косметикой и секс-игрушками с целью проведения диверсий в Европе, пишет Reuters.

Как стало известно изданию, в июле 2023 года после ряда взрывов небольших бомб на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше раскрыли диверсионную группу, которая была связана с Россией.

"Подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали спрятанные самодельные зажигательные устройства, изготовленные из коктейля химических веществ, включая высокореактивный магний", - пишет Reuters.

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Отмечается, что химикаты воспламенялись с помощью предварительно настроенных детонаторов, адаптированных из дешевых китайских электронных гаджетов, используемых для отслеживания предметов, таких как потерянные ключи. При этом эффект усиливался тюбиками, которые выглядели как косметика, но на самом деле содержали гель из легковоспламеняющихся соединений, включая нитрометан.

"Разбирательство по этому делу касается преступной деятельности, инспирированной российским ГРУ", - отметил источник издания.

ак пишет Reuters, взрывы пакетов произошли 19, 20 и 21 июля в британском Бирмингеме, Лейпциге в Германии и недалеко от польской столицы Варшавы. При этом польская прокуратура сообщила Reuters, что следователи также изъяли четвертую посылку, которая не взорвалась на варшавском складе, что позволило им изучить ее содержимое в целости и сохранности.

Два сотрудника службы безопасности ЕС рассказали изданию, что польская ячейка была типичной для методов российской разведки. Российские кураторы часто нанимают местных преступников для осуществления своих планов, добавили чиновники, давая им основные инструкции через Telegram и выплачивая каждому оперативнику до нескольких тысяч евро за работу.

По словам Ярослава Стельмаха, бывшего специалиста по обезвреживанию бомб, ингредиенты и воспламенители, о которых идет речь в деле, широко доступны в магазинах, торгующих такими товарами, как удобрения и пиротехника.

Хотя маленькие, грубые устройства могут вызвать лишь небольшой пожар, их будет трудно обнаружить, сказал он Reuters. "Это очень дешевый, очень эффективный и очень анонимный способ изготовления взрывных устройств", - добавил он.

Российские дивесии в Европе

В течение последних двух лет Россия значительно усилила свою диверсионную деятельность в попытке оказать давление на Европу и США, чтобы они ограничили поддержку Украины.

Тайная кампания Москвы направлена против подводных кабелей, складов и железных дорог в Европе. Отмечается, что количество российских атак выросло в четыре раза с 2022 по 2023 год, а затем утроилось с 2023 по 2024 год.

Как отмечал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в 2024 году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов, и до 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влиянияю

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