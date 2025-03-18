Количество российских атак выросло в четыре раза с 2022 по 2023 год, а затем утроилось с 2023 по 2024 год.

В течение последних двух лет Россия значительно усилила свою диверсионную деятельность в попытке оказать давление на Европу и США, чтобы они ограничили поддержку Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований.

Тайная кампания Москвы направлена против подводных кабелей, складов и железных дорог в Европе. Отмечается, что количество российских атак выросло в четыре раза с 2022 по 2023 год, а затем утроилось с 2023 по 2024 год.

"Это важный инструмент, который россияне используют в координации со своей обычной войной в Украине. Для России сейчас очень мало смысла перебрасывать войска через границу в страны Балтии или Финляндии. Но их возмездие этим странам, которые предоставляют оружие, – это преследование их компаний, покушения на должностных лиц и угроза критически важной инфраструктуре", – сказал автор исследования и бывший советник вооруженных сил США Сет Г. Джонс.

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Западный чиновник рассказал журналистам, что в последние недели Россия приостановила свои диверсии. Произошло это на фоне усилий Вашингтона, направленных на прекращение войны в Украине.

В то же время эксперты считают, что кампания против объектов в Европе может продолжиться, как только европейские правительства примут новые планы по поддержке Украины оружием или отправки миротворцев.

"Странам, которые поддерживают Украину, было дано понять, что Россия может навязать расходы – и увеличить их. Существует мало доказательств того, что российская кампания была эффективной в прошлом году. Но поскольку Соединенные Штаты, очевидно, отступают от своей поддержки Украины и европейских союзников, вопрос будет заключаться в том, сможет ли скрытая российская кампания стать более успешной в подталкивании стран к пересмотру их поддержки", – констатирует издание.

Диверсии РФ в Европе

В феврале 2025 года стало известно, что в Германии фиксируют диверсии против военных кораблей, проникновение на морские базы и попытки приближения к действующим военнослужащим. Тогда командующий Военно-морских сил страны Ян Кристиан Каак сказал, что растущая угроза со стороны России в начале 2025 года является более актуальной, чем два года назад.

Кроме того, в Балтийском море у берегов шведского острова Готланд был в очередной раз оборван подводный кабель. Финская компания-владелец кабеля Cinia отметила, что это уже третий случай повреждения подводного кабеля за такой короткий период.

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