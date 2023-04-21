В Кремле эту информацию уже назвали фейком.

Россия использует ультраправых и ультралевых немецких политиков, чтобы остановить помощь Украине в войне против РФ.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на якобы российские документы. Как узнала Европейская разведывательная служба, официальные лица Кремля встречались с российскими политтехнологами и приказали создать антивоенные настроения в Европе для ослабления поддержки Украины.

Этот "план" якобы заработал еще в сентябре 2022 года. В полученных разведчиками документах нет материалов, которые подтвердили бы общение между российскими стратегами и любыми их союзниками в Германии.

Видео дня

Как отмечается, для достижения своих целей РФ использовала представителей радикальных партий Die Linke и AfD. Кремль планировал "объединить две немецкие фракции с давней пророссийской позицией".

По данным издания, 25 февраля 2023 года депутат Бундестага от радикальной пророссийской Die Linke Сахра Вагенкнехт возглавила тринадцатитысячный "протест" в Берлине. Тогда митингующие потребовали остановить поставки оружия в Украину, в частности, танков. На протесте присутствовали также представители AfD.

Согласно документам, первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко отдал приказ создать из Германии "центр" усилий РФ по подрыву поддержки Украины. В РФ уже ответили на эти заявления.

"Это на сто процентов фейк. Мы никогда до этого не вмешивались [во внутренние дела других стран], а сейчас у нас на самом деле нет времени на это", - утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские спецслужбы в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, российские спецслужбы создали агентурную сеть в странах Европы, в частности Германии, где собирали информацию о вооружении, которое готовится для поставки Украине, и обучении украинских военных.

Российские спецслужбы используют платформы для знакомств, такие, как популярное в мире приложение Tinder, с целью шпионажа за военными и политиками в Германии или их вербовки.

Помимо этого, сотрудники КГБ вербовали как шпионов молодых мужчин и женщин. Выбирали преимущественно жителей бедных регионов. В секретном учреждении КГБ в России их учили знакомиться с иностранцами в общественных местах.

Вас также могут заинтересовать новости: