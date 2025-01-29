Россияне, вероятно, минируют подводные кабели связи, а британцы пытаются им помешать.

Назойливая активность российского шпионского судна "Янтарь" у побережья Великобритании свидетельствует об активной подготовке РФ к полномасштабной войне против стран Запада. Об этом пишет The Telegraph.

За последнее время британский флот уже дважды выгонял "Янтарь" от берегов Британии. На прошлой неделе мощь британского флота перед экипажем российского судна-шпиона вынуждены были продемонстрировать военные корабли "Сомерсет" и "Тайн".

Хотя россияне декларируют "Янтарь" как научно-исследовательское судно, изучающее океанические течения, по мнению западных военных, на самом деле его назначение в другом. Он имеет на борту два подводных аппарата, которые могут погружаться на глубину до 6000 метров, что позволяет команде картографировать, контролировать и, возможно, разрывать подводные кабели, которые передают данные по всему миру.

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И хотя контакт с судном "Янтарь" на прошлой неделе внешне казался мирным, аналитики и бывшие офицеры Королевского военно-морского флота сказали The Telegraph, что Великобритания, вероятно, уже втянута в прямой конфликт с российским "темным флотом", глубоко под водой и вне поля зрения.

На снимках, обнародованных Минобороны Британии, рядом с российским "Янтарем" видно вспомогательное судно британского флота "Протей". Оно также имеет подводные аппараты - только они имеют такие когти, которые необходимы для разрыва кабелей, соединяющих "Янтарь" с его глубоководным аппаратом, отмечает The Telegraph.

"Я считаю, что сейчас на "Янтаре" будет отсутствовать часть оборудования", - сказал Том Шарп, бывший подводник Королевского флота.

Доктор Сидхарт Каушал из исследовательского центра Royal United Services Institute заявил, что был бы удивлен, если бы российские и западные военные в текущих условиях не пытались опередить друг друга в этой области.

Как отмечает The Telegraph "Янтарь" уже около 10 лет активно картографирует расположение подводных кабелей в Атлантике - от Кубы до Норвегии. В худшем случае "Янтарь", возможно, уже заминировал эти кабели, чтобы взорвать их в случае войны, считает Шарп.

Мэтт Вестерн, председатель Объединенного комитета по стратегии национальной безопасности Британии, сказал The Telegraph, что последствия подобной атаки будут "мрачными" и поразят "коммуникации, основные службы, зависящие от Интернета, финансовый сектор, платежные системы, цепи поставок и так далее".

Российская гибридная агрессия против человечества

Как писал УНИАН, Россия прибегает к самым разнообразным актам гибридной агрессии против стран Запада и не только их - от банальной пропаганды до переориентации на себя целых стран. Представители западных разведок говорят, что в последнее время "спецслужбы РФ немного одичали".

В частности мы рассказывали, что Россия предпринимала скрытые попытки подорвать избранные правительства по всему миру. При этом РФ использовала государственные СМИ для продвижения вредных интересов Кремля.

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