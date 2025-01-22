Россияне нагло картографируют расположение стратегических подводных кабелей, которыми пользуются западные страны.

Британским военным пришлось задействовать атомную подводную лодку, чтобы сделать предупреждение экипажу российского разведывательного судна, которое слонялось вблизи места прохождения стратегически важных кабелей на дне моря. Об этом пишет The Times со ссылкой на заявление министра обороны страны Джона Хили.

В заявлении для Палаты общин британского парламента Хили рассказал, что он был вынужден изменить правила реагирования военно-морских сил, чтобы британские корабли и подводные лодки могли приблизиться к российскому "исследовательскому" судну "Янтарь" и лучше отслеживать его деятельность.

На этой неделе разведывательный корабль в очередной раз отследили в Ла-Манше и сопроводили двумя военными кораблями Королевского флота. "Янтарь" вошел в исключительную экономическую зону Великобритании примерно в 72 км от британского побережья в понедельник, и за ним в течение последних двух дней наблюдали фрегат HMS Somerset и патрульный корабль HMS Tyne, сказал Хили.

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"Я хотел, чтобы президент Путин услышал такое сообщение: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий, чтобы защитить эту страну", - сказал Хили членам парламента.

По словам Хили, в ноябре, когда "Янтарь" слонялся вблизи стратегических подводных кабелей у британского берега, подводная лодка Королевского флота всплыла на поверхность рядом, чтобы сделать предупреждение россиянам.

The Times со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве пишет, что британские подводники отправили россиянам очень вежливое пожелание "доброго утра".

"Экипаж был очень вежливым. Они (британцы) прислали сообщение, в котором сообщили, что следили за тем, что они (русские) делают, а затем они (русские) быстро ушли", - рассказал источник.

Как отмечает The Times, "Янтарь" - российское "исследовательское" судно, которое на самом деле выполняет секретные миссии, из-за чего за ним пристально следят союзники по НАТО. Судно имеет на борту несколько глубоководных подводных аппаратов и гидроакустических систем, и его уже подозревали в работе на подводных кабелях.

Западные военные эксперты говорят, что Россия может тайно использовать подводные лодки, чтобы перерезать подводные кабели связи по всему миру.

Британские военные считают, что "Янтарь" используется для сбора разведданных и картографирования критической подводной инфраструктуры.

Инцидент с судном "Янтарь" в ноябре

Как писал УНИАН, в ноябре военно-морской флот Ирландии был вынужден под конвоем вывести российское шпионское судно "Янтарь" из Ирландского моря, по дну которого проходят стратегически важные коммуникационные кабели. Тогда российское судно рыскало к востоку от Дублина в морском проливе, отделяющем остров Ирландия от острова Великобритания.

Тогда ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского корабля управлял тремя дронами над ирландскими водами, очевидно, ведя наблюдение. При этом россияне выключили корабельный транспондер, который сообщает всем вокруг о расположении судна. Ирландские военные пытались установить контакт с российским судном, но там не отвечали. О том, что в инцидент вмешалась еще и британская подводная лодка, тогда не сообщалось.

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