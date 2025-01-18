РФ использовала государственные СМИ для продвижения вредоносных интересов Кремля.

"Большая семерка" заявила, что Кремль финансировал и направлял тайные усилия государственных структур по подрыву избранных правительств по всему миру с помощью глобальных кампаний по распространению дезинформации и оказанию влияния.

Как пишет Reuters, заявление было опубликовано подразделением механизма быстрого реагирования G7, которое было создано для борьбы с такими угрозами демократии, как дезинформация.

"Группа семи RRM относится к любым иностранным информационным манипуляциям и вмешательству с предельной серьезностью", - сказано в заявлении, опубликованном Канадой, которая является председателем G7 в этом году.

Видео дня

В заявлении говорится, что Россия использовала государственное пропагандистское СМИ Russia Today и маркетинговое агентство Social Design Agency "для продвижения вредоносных интересов Кремля" и отвлечения внимания от ее войны в Украине.

В число членов RRM входят G7, а также четыре страны-наблюдателя - Австралия, Нидерланды, Новая Зеландия и Швеция.

Российская дезинформация

Россия десятилетиями использовала дезинформацию и откровенную ложь, прикрывая свои преступления. Трагедия рейса 8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" нанесла серьезный удар по пропагандистской машине Москвы.

Издание The Telegraph писало, что Россия отреагировала на эту трагедию привычной смесью запутывания и дезинформации.

Вас также могут заинтересовать новости: