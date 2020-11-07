Байден пообещал, что "безжалостной" политики Трампа как в стране, так и в Белом доме не будет.

Кандидат в президенты США Джо Байден выразил уверенность, что вскоре его победа на выборах будет объявлена. Он призвал к спокойствию и терпению во время эмоционального напряжения и регулярных угроз Трампа по поводу обжалования результатов голосования в суде.

Об этом шла речь в очередном обращении Байдена, цитирует CNN.

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"Цифры показывают нам ясную и уверенную картину. Мы собираемся выиграть гонку", – заявил Байден.

Он отметил, что не будет вести политику "безжалостной войны" Трампа (в том числе и в Белом доме), а собирается заняться преодолением пандемии в стране и восстановлением экономики.

"Мы должны помнить: цель нашей политики – не тотальная, безжалостная и бесконечная война. Нет. Цель нашей политики не в том, чтобы раздувать пламя конфликта, а преодолевать проблемы. Чтобы гарантировать справедливость. Дать всем шанс", - сказал он.

Напомним, вчера стало известно о победе Байдена в двух ключевых штатах США, что делает его победу почти гарантированной.

Наступление Трампа на объявление результатов выборов президента США

Трамп обвиняет демократов в попытке украсть его победу на выборах президента США: "Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они (демократы) могут пытаться украсть выборы у нас. Если вы посчитаете голоса, которые поступили с задержкой, мы изучаем их очень тщательно, но много голосов пришли с опозданием (избиратели могли отправлять по почте бюллетени не позднее 3 ноября - УНИАН)".

Ранее Трамп призвал остановить подсчет избирательных бюллетеней, а его конкурент, кандидат от Демократической партии Джо Байден – учесть каждый голос.

Сейчас продолжается подсчет голосов.

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Автор: Яна Ставская