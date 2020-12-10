Доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых голосовать на выборах президента России за Владимира Путина, за год снизилась с 36% до 20%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
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При этом у людей в возрасте от 40 до 54 лет симпатии к действующему президенту наоборот выросли с 31% до 39%.
В возрастных группах от 25 до 39 лет и от 55 лет предпочтения не изменились – как и год назад 30% и 51% из них соответственно готовы проголосовать за Путина.
Если бы выборы президента России состоялись в ближайшие выходные, то в целом за Путина проголосовали бы 39% граждан (в декабре 2019 года таких было 38%).
По результатам открытого вопроса (когда варианты ответов не предлагаются и люди сами называют фамилии политиков), Путину доверяют 32% опрошенных.
Опрос проводился 19 – 26 ноября среди 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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