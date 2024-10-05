Компания X уплатила более 5 миллионов долларов штрафов, узнали журналисты.

Верховный суд Бразилии сообщил, что юристы, представляющие платформу соцсети X миллиардера Илона Маска, не уплатили штрафы в надлежащий банк.

Это стало причиной отложенного решения о разрешении технологической компании возобновить работу в Бразилии. Об этом сообщает Reuters:

Отмечается, что уплата штрафов, которые, по утверждению юристов X, компания оплатила правильно, является единственным невыполненным мероприятием, которого требует суд для того, чтобы позволить компании X снова работать в Бразилии.

Ранее компания X подала новый запрос на возобновление предоставления услуг в Бразилии, заявив, что оплатила все оставшиеся штрафы. В ответ на запрос судья Верховного суда Александре де Мораес попросил перевести платеж в правильный банк.

Позже адвокаты X сообщили Верховному суду, что компания оплатила 28,6 млн реалов (5,24 млн долларов) штрафов, согласно документу.

Проблемы соцсети X в Бразилии - что сообщалось

В августе 2024 года Верховный суд Бразилии потребовал приостановить немедленно и полностью деятельность в стране соцсети X, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску. В стране соцсеть не только заблокировали, но и ввели систему штрафов за обход блокировки с помощью VPN.

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