Основные расхождения в двух текстах касаются последовательности решения вопросов о территории, снятия санкций с России, гарантий безопасности.

Украинские и европейские чиновники на встрече в Лондоне представили документ с требованиями по "мирному плану" Трампа в ответ на документ, переданный посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом европейским чиновникам ранее в Париже

Агентство Reuters получило доступ к полным текстам этих двух документов, проанализировав их основные различия.

"Основные расхождения в двух текстах касаются последовательности решения вопросов о территории, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности вооруженных сил Украины", - пишет издание.

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1. Территории

"Предложения Уиткоффа предусматривали признание США де-юре контроля России над Крымом, а также признание де-факто удержания Россией территорий на юге и востоке Украины, которые контролируют московские войска.

В отличие от этого, европейский и украинский документ откладывает детальное обсуждение территории до заключения соглашения о прекращении огня, при этом в документе не упоминается о признании российского контроля над какой-либо украинской территорией.

2. Гарантии безопасности

Что касается долгосрочной безопасности Украины, то в документе Уиткоффа говорится, что Украина будет иметь "надежные гарантии безопасности", а гарантами выступят европейские и другие дружественные государства. При этом в нем не приводится никаких подробностей, но говорится, что Киев не будет стремиться вступить в НАТО.

Украинско-европейски документ более конкретен, отмечает Reuters. В нем говорится, что не будет никаких ограничений для украинских войск и никаких ограничений для союзников Украины, размещающих свои военные силы на украинской территории, - это положение, вероятно, вызовет раздражение Москвы.

Он также предлагает надежные гарантии безопасности для Киева, в том числе от Соединенных Штатов с помощью "соглашения, подобного статье 5", что является ссылкой на положение НАТО о взаимной обороне.

3. Вопрос санкций

В предложениях Уиткоффа говорится, что санкции, действующие в отношении России с момента аннексии Крыма в 2014 году, будут отменены.

В контрпредложениях говорится о "постепенном ослаблении санкций после достижения устойчивого мира" и о том, что санкции могут быть вновь введены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

4. Финасовая помощь

При этом европейско-украинский документ также предлагает Украине получить финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной, из российских активов за рубежом, которые были заморожены. В "мирном плане" США при этом говорится лишь, что Украине будет выплачена финансовая компенсация, без указания источника средств.

Ответ Украины на "мирный план" Трампа

Ранее СМИ писали, что "мирный план" Дональда Трампа предусматривает признание оккупированного Крыма как части России и неофициального признания российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения в 2022 году. Также предполагается запрет на вступление Украины в НАТО и отмена санкций против РФ.

На встрече в Лондоне представители Украины передали делегации США набор своих требований к мирному плану. Ключевое из них - чтобы оккупированный Крым официально не признавался российским.

Также в документе подчеркивается, что России нельзя позволять использовать соглашение для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.

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