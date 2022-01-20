Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию.
Соответствующий указ Лукашенко подписал сегодня, сообщает агентство Belta.by.
Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?"
Выносимые на референдум изменения и дополнения к конституции прилагаются к указу.
Читайте такжеЛукашенко говорит, что Беларусь никогда не станет демократической УкраинойНапомним, в проекте новой конституции Беларуси предусмотрены изменения в структуре власти.
Так, президент избирается на пять лет, но при этом "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента. Таким образом Лукашенко, если победит на выборах, будет президентом еще на два срока.
Также предлагается создать новый высший представительный орган – Всебелорусское народное собрание.
Протесты в Беларуси против Александра Лукашенко – что надо знать
В августе 2020 года в стране вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко якобы победил с огромным отрывом.
Начались массовые акции протеста. Силовики применили силу против мирных демонстрантов. В СМИ появилась информация о большом количестве пострадавших, также писали о жертвах.
Ряд стран мира, в том числе и Украина, осудили агрессивные действия силовиков и не признали результаты выборов в Беларуси.
Стоит отметить, что Лукашенко с "победой" в избирательной гонке первыми поздравили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.
Лукашенко решил не покидать пост президента. Позже в стране было анонсировано внесение изменений в конституцию.