Референдум в Беларуси должен состояться в конце февраля, решил так называемый "президент".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию.

Соответствующий указ Лукашенко подписал сегодня, сообщает агентство Belta.by.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?"

Выносимые на референдум изменения и дополнения к конституции прилагаются к указу.

Читайте такжеЛукашенко говорит, что Беларусь никогда не станет демократической УкраинойНапомним, в проекте новой конституции Беларуси предусмотрены изменения в структуре власти.

Так, президент избирается на пять лет, но при этом "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента. Таким образом Лукашенко, если победит на выборах, будет президентом еще на два срока.

Также предлагается создать новый высший представительный орган – Всебелорусское народное собрание.

Протесты в Беларуси против Александра Лукашенко – что надо знать

В августе 2020 года в стране вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко якобы победил с огромным отрывом.

Начались массовые акции протеста. Силовики применили силу против мирных демонстрантов. В СМИ появилась информация о большом количестве пострадавших, также писали о жертвах.

Ряд стран мира, в том числе и Украина, осудили агрессивные действия силовиков и не признали результаты выборов в Беларуси.

Стоит отметить, что Лукашенко с "победой" в избирательной гонке первыми поздравили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Лукашенко решил не покидать пост президента. Позже в стране было анонсировано внесение изменений в конституцию.

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