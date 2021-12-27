В Беларуси вынесли на общественное обсуждение проект обновленной конституции страны.

В Беларуси опубликовали проект изменений и дополнений в конституцию страны от созданной Александром Лукашенко Конституционной комиссии.

Документ появился на сайте Национального правового интернет-портала.

Белорусам предложили высказать свое мнение относительно проекта обновленной Конституции. Сделать они это могут в виде письма на электронную почту Национального центра правовой информации или через электронную форму на его сайте.

Из конституции страны убрали статью о неограниченном количестве президентских сроков (максимум - два срока), однако это касается уже новоизбранных глав страны.

Главные изменения в проекте новой Конcтитуции:

Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту.

В случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям совбеза. Председательствовать в совбезе в этом случае будет спикер Совета республики.

Президент Беларуси сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, массовых и иных беспорядков.

Президент может быть смещен с должности Всебеларусским народным собранием - в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.

Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.

В документе также закреплен статус Всебелорусского народного собрания.

Кроме того, согласно проекту Беларусь перестанет быть нейтральной и безъядерной страной.

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Протесты в Беларуси против режима Лукашенко

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.