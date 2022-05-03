По данным экспертов, в Украине ситуация в этой области также заметно ухудшилась. А в Беларуси ситуация со свободой прессы на данный момент лучше, чем в соседней РФ.

После начала широкомасштабного вторжения в Украину свобода прессы в России практически перестала существовать.

Такой вывод сделали эксперты международной организации "Репортеры без границ" (RSF), обнародовавшей во вторник, 3 мая, свой ежегодный рейтинг стран по уровню свободы прессы, пишет DW.

Отмечается, что за прошедший год Россия опустилась в нем со 150 на 155 позицию.

"Военные конфликты и кризисные ситуации по всему миру, а также выросший, в том числе на фоне пандемии коронавируса, уровень насилия по отношению к журналистам оказали ключевое влияние на глобальную ситуацию со свободой прессы", - утверждают исследователи.

По оценке "Репортеров без границ", еще до начала вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля 2022 года, Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ.

"Более сотни журналистов и целые редакции в 2021 году были объявлены "иноагентами", многие из-за этого были вынуждены прекратить работу", - напоминают авторы доклада, приводя в пример судьбу радиостанции "Эхо Москвы", телеканала "Дождь" и "Новой газеты", редакцию которой возглавлял лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

При определении места России в рейтинге стран по уровню свободы прессы в 2022 году эксперты RSF учли факт запрета в стране зарубежных соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также изменение национального законодательства, согласно которому за распространение сведений о ВС РФ, которые власти сочтут дезинформацией, грозит до 15 лет тюрьмы.

Что касается Беларуси, где "диктатор Александр Лукашенко с момента своего "переизбрания" в августе 2020 года преследует независимых журналистов с большой жестокостью", ситуация со свободой прессы на данный момент лучше, чем в соседней России.

В актуальном рейтинге "Репортеров без границ" эта страна занимает 153 место, что на две позиции лучше российского. Одним из событий, иллюстрирующих текущее положение дел в Беларуси, стало принуждение в мае 2021 года к посадке в Минске лайнера Ryanair ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, отмечают эксперты.

Ситуация со свободой прессы в Украине

По данным экспертов, в Украине ситуация в этой области также заметно ухудшилась. Украина опустилась за год в рейтинге RFS с 97 на 106 строчку.

По данным "Репортеров без границ", как минимум семь сотрудников СМИ погибли в Украине во время работы за первые два месяца боевых действий. В то же время российские военные "целенаправленно нападали на группы журналистов и бомбили телебашни в ряде городов". "Неоднократно сотрудников СМИ похищали или давление оказывали на членов их семей, чтобы заставить их (журналистов, - УНИАН) замолчать", - говорится в пресс-релизе организации.

Не давая оценки этому факту, сотрудники RSF оговаривают также, что 20 марта общенациональные телеканалы в стране указом президента Украины Владимира Зеленского были объединены ради проведения единой информационной политики.

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