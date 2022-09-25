Псевдореферендумы на оккупированных территориях - это повод проверять наличие в доме мужчин для принудительной мобилизации во вражескую армию.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.
"Это фарс от начала и до конца. Людям не оставляют выбора, к ним приходят в квартиры, в частные дома не просто женщины с урнами для голосования и анкетами, а в сопровождении вооруженных людей в военной форме", - сказал он.
По словам Гайдая, тех, кто голосуют "против", записывают в отдельный дневник, но пока неизвестно, что с ними будут делать.
Также, подчеркнул он, псевдореферендум позволит отыскать всех мужчин для принудительной мобилизации.
"Этот референдум дает повод зайти в каждый дом, квартиру и проверить, есть ли там мужчина. Уже есть случаи, когда голосуют "за", ему сразу вручают российский паспорт, повестку и забирают на фронт. Им нужно "пушечное мясо", - добавил глава ОВА.
Также Гайдай отметил, что сейчас забирать будут всех мужчин, которые остались.
Псевдореферендумы РФ на территории Украины
23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.
24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" наблюдается низкая явка на "избирательные участки". Поэтому подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.