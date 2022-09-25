Глава Луганской ОВА прогнозирует, что оккупанты будут забирать всех мужчин, которые остались, потому что им нужно "пушечное мясо".

Псевдореферендумы на оккупированных территориях - это повод проверять наличие в доме мужчин для принудительной мобилизации во вражескую армию.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Это фарс от начала и до конца. Людям не оставляют выбора, к ним приходят в квартиры, в частные дома не просто женщины с урнами для голосования и анкетами, а в сопровождении вооруженных людей в военной форме", - сказал он.

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По словам Гайдая, тех, кто голосуют "против", записывают в отдельный дневник, но пока неизвестно, что с ними будут делать.

Также, подчеркнул он, псевдореферендум позволит отыскать всех мужчин для принудительной мобилизации.

"Этот референдум дает повод зайти в каждый дом, квартиру и проверить, есть ли там мужчина. Уже есть случаи, когда голосуют "за", ему сразу вручают российский паспорт, повестку и забирают на фронт. Им нужно "пушечное мясо", - добавил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что сейчас забирать будут всех мужчин, которые остались.

Псевдореферендумы РФ на территории Украины

23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" наблюдается низкая явка на "избирательные участки". Поэтому подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

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