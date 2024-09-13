Примерно месяц сразу два авианосца США были в этом регионе.

Авианосец ВМС США покинул Ближний Восток на этой неделе, положив конец демонстрации силы в регионе.

Как пишет Business Insider со ссылкой на американского чиновника, авианосец Theodore Roosevelt покинул район Ближнего Востока в среду вечером. Сейчас он в Индо-Тихоокеанском регионе с двумя эсминцами из своей ударной группы - Daniel Inouye и USS Russell.

Этот шаг завершает короткий многонедельный период, в течение которого ВМС имели два авианосца, действовавших одновременно на Ближнем Востоке, что является редкой демонстрацией силы для американских военных. Последний раз ВМС вместе имели два авианосца в регионе в марте 2020 года.

Видео дня

Другой авианосец Abraham Lincoln все еще работает на Ближнем Востоке с несколькими эсминцами в своей ударной группе. Он вошел в регион в конце августа.

Associated Press первым сообщило об уходе "Теодора Рузвельта" с Ближнего Востока, отметив, что авианосец возвращается в свой порт приписки Сан-Диего.

"Теодор Рузвельт" был направлен на Ближний Восток в июне, чтобы принять текущую миссию военно-морского флота против хуситов от ударной группы "Дуайта Д. Эйзенхауэра", которая месяцами защищала торговые пути в Красном море и Аденском заливе от ракет и беспилотников.

В начале августа США переместили дополнительные военно-морские силы в этот район, чтобы увеличить свою огневую мощь на Ближнем Востоке и вокруг него, чтобы помочь защитить Израиль и американские силы от потенциальных атак со стороны Ирана и его региональных посредников. В рамках этой операции в регион была направлена ударная группа авианосцев "Линкольн".

США также отправили подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia на Ближний Восток в рамках наращивания. Ранее на этой неделе представитель Пентагона подтвердил, что это тяжелое вооруженное судно класса "Огайо" наконец прибыло в регион.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что США перебрасывают больше кораблей и истребителей на Ближний Восток из-за угроз со стороны Ирана. По данным Reuters, Вашингтон готовится к тому, что Тегеран выполнит свое обещание ответить на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Politico писал, что Администрация США пытается избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, убеждая Иран пересмотреть свое решение о нападении на Израиль.

Вас также могут заинтересовать новости: