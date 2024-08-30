Эксперты ожидают, что поставки из Ирака сократятся после того, как добыча в стране превысила квоту ОПЕК+.

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку инвесторы обеспокоены относительно предложения в Ливии и Ираке, хотя признаки ослабления спроса ограничили рост цен. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь выросли на 39 центов, или 0,5%, до 80,33 доллара за баррель. В то же время, контракт на ноябрь, который торгуется более активно, подорожал на 34 цента, или 0,4%, до 79,16 доллара. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 30 центов, или 0,4%, до 76,21 доллара.

Среди причин роста эксперты называют то, что более половины добычи нефти в Ливии, или около 700 тыс. баррелей в сутки, было остановлено в четверг. Экспорт остановили в нескольких портах после противостояния между конкурирующими политическими группировками.

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Также на цены повлияла ситуация в Ираке. "Продолжающиеся беспокойства по сокращению поставок нефти из Ливии были усилены планами Ирака уменьшить добычу, что вместе может негативно повлиять на глобальные поставки нефти", – говорит Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.

В то же время, цены на нефть сдерживают мрачные экономические перспективы материкового Китая, который является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.

Рынок нефти – что стоит внимания

В июле сообщалось, что в Белом доме боятся усиливать давление на теневой флот нефтяных российских танкеров, поскольку это повышает риск роста цен на нефть, что в свою очередь может привести к росту цен на бензин в США.

Напомним также, что ранее Европейский союз ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов, часть из которых перевозила для Москвы нефть.

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