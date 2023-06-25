22 июня состоялась целая серия брифингов с информацией о ситуации в РФ для высокопоставленных членов Конгресса.

Сотрудники разведки США еще 21 июня сообщали властям страны о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина провести военный мятеж против высшего военного руководства РФ.

Как пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, 22 июня состоялась целая серия брифингов с дополнительной информацией о ситуации в РФ для высокопоставленных членов Конгресса. При этом издание отметило, что остается неясным, когда разведка узнала о планах Пригожина.

Издание отметило, что американские спецслужбы не разглашали планов Пригожина, поскольку не были заинтересованы в том, чтобы помочь президенту РФ Владимиру Путину избежать серьезного раскола в его окружении. Кроме того, по оценке специалистов, Путин в добавок мог США обвинить по попытке организации госпереворота.

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NYT указало, что в последние месяцы сотрудники разведки США отслеживали растущую неприязнь между Пригожиным и руководителями российского минобороны и уделяли много времени ее анализу. Спецслужбы пришли к выводу, что это был явный признак внутренней напряженности, вызванной войной в Украине.

Вооруженный мятеж Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня. Он начался после длительных недоразумений между главарем наемников и руководством минобороны РФ.

Сам мятеж продлилася почти сутки. После переговоров с Александром Лукашенко, главарь ЧВК "Вагнер" огласил, что отводит своих наемников в полевые лагеря.

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