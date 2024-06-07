Штаты предоставили украинскому государству возможность стрелять в ответ по российским войскам, подчеркнул глава Минобороны США.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал предоставленное его страной Киеву ограниченное разрешение наносить удары по российским территориям американскими боеприпасами.

По словам главы Пентагона, это будет "очень, очень полезной для украинцев в будущем". Такой информацией чиновник поделился во время интервью CNN.

"Мы предоставили Украине возможность вести ответный огонь, стрелять в ответ по российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность уничтожать их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", - заявил глава Минобороны Штатов.

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В начале июня стало известно, что американские власти предоставили Киеву разрешение наносить удары по некоторым целям, которые находятся на территории РФ. Сообщалось, что разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу".

Позже президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не позволяет украинцам бить на расстояние 322 километра вглубь РФ и наносить удары по Москве и Кремлю.

Стоит отметить, что Украине было необходимо разрешение на ответные удары по российскому приграничью, поскольку именно оттуда противники часто наносили удары, в частности, из зенитно-ракетных комплексов С-300, по Харькову и области.

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