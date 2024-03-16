Правящая коалиция открыто конфликтует в вопросе помощи Украине, что делает Берлин легкой мишенью для российских операций влияния.

Межпартийная борьба внутри правящей коалиции Германии не является чем-то новым, но публичное проявление этих разногласий создает впечатление раскола – и играет на руку Владимиру Путину, пишет Politico.

Отмечается, что главным предметом спора в последние дни и недели стал упорный отказ канцлера Олафа Шольца отправить в Украину ракеты большой дальности Taurus, тогда как члены Партии зеленых и Свободной демократической партии (СвДП), партнеров Шольца по коалиции, решительно выступают за отправку ракет.

"Это ключевое разногласие в последние дни проявилось на удивление публично, создав впечатление дисфункции и раскола, что не только подорвало попытки Европы продемонстрировать решимость в то время, когда поддержка США Украины была поставлена под сомнение, но и сделало немецкое общество особенно легкой мишенью для российских операций влияния", - говорится в статье.

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Ни для кого не секрет, что Кремль стремится посеять разногласия в Европе и США. Однако в последнее время Шольц и его правительство особенно облегчили эту задачу, открыто выражая свои страхи и разногласия, пишет Politico

Это помогает объяснить, почему Кремль обнародовал аудиозапись перехваченного онлайн-разговора между высокопоставленными немецкими военными, обсуждающими, как могут быть использованы ракеты "Таурус", в том числе при возможной атаке на Керченский мост, что позволяет Путину легко манипулировать внутренними дебатами в Германии.

Кроме того, отмечает издание, неспособность Шольца выступить единым фронтом помощи Украине внутри своего правительства поднимает вопрос о том, как он сможет помочь выработать общий курс среди европейских союзников.

Позиция Шольца в отношении ракет "Таурус", похоже, является частью более широкой политической попытки изобразить себя "канцлером мира" — рассудительным европейским лидером, который знает, как поддержать украинцев, избегая при этом более широкого конфликта с русскими.

Вопрос в том, сохранится ли его правительство, когда он попытается следовать этой линии, тем более, что самая резкая критика этого подхода исходит от его собственных партнеров по коалиции, отмечает издание.

Конфликт из-за поставки "Таурус" Украине

Киев уже длительное время запрашивает у Берлина дальнобойные ракеты. Украина обещала использовать их только в пределах своих границ, однак канцлер Германии систематически отказывает из-за опасений, что украинские войска нанесут удары по России.

Ранее фракция ХДС/ХСС повторно вынесла на голосование этот вопрос, призвав правительство передать ВСУ ракеты в максимально возможном объеме и без проволочек.

Недавно британское правительство предложило Германии сделать круговой обмен: Берлин передаст свои ракеты Лондону, и они останутся в Британии, а британцы смогут дать больше своих собственных ракет Украине. Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала инициативу британцев, напомнив, что ранее подобные схемы кругового обмена уже применялись.

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