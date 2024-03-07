Заседание состоится уже на следующей неделе.

Парламентская фракция ХДС/ХСС хочет повторно вынести на голосование вопрос передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus.

Об этом рассказал первый парламентский секретарь фракции Торстен Фрай в комментарии Rheinische Post. "Парламентская фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставке Taurus на поименное голосование в Бундестаге на следующей сессионной неделе. Парламент должен взять на себя инициативу", - сказал он.

Предложение хотят внести в повестку дня заседания, которое состоится в четверг, 14 марта. В документе немецкое правительство призывают "наконец удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без проволочек".

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Taurus для Украины: что известно

Весной Министерство обороны Германии сообщило, что Украина направила запрос на получение крылатых ракет Taurus. Несмотря на призывы оппозиции, решение не было принято.

СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается реакции Москвы на передачу ракет Украине. Впоследствии он заявил, что "при неправильном использовании эта ракета может достичь конкретной цели где-то в Москве".

Недавно россияне опубликовали перехваченный разговор представителей военно-воздушных сил ФРГ, в котором обсуждалась возможность передачи Украине Taurus, а также их использование для ударов по Крымскому мосту.

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